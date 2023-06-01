きょうの市場はホルムズ海峡を巡って警戒感が高まっており、為替市場はドル高の動きが見られている。そのような中、ユーロドルは緩やかな売りに押され、１．１６ドル台に下落。一方、ユーロ円はロンドン時間に円高が強まり１８２円台に下落したものの、その下げの大半を戻し１８３円台後半での推移となっている。 ユーロは中東紛争次第で急変動の可能性が指摘されている。ストラテジストは中東紛争が長引