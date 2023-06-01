NY株式4日（NY時間13:27）（日本時間02:27） ダウ平均49085.22（-414.05-0.84%） ナスダック25076.11（-38.33-0.15%） CME日経平均先物59560（大証終比：+140+0.24%） 欧州株式4日終値 英ＦＴ100休み 独DAX 23991.27（-301.11-1.24%） 仏CAC40 7976.12（-138.72-1.71%） 米国債利回り 2年債 3.969（+0.091） 10年債 4.443（+0.073） 30年債 5.020（+0.061） 期待イン