好きな男性ができてアプローチしても、一向に相手にしてもらえないことってありませんか？もしかしたら、その男性からすると、何かが原因で彼女候補として一切考えられないのかも。そこで今回は、男性が「距離を置きたくなる女性」の特徴を紹介します。｜批判的な言動が多い何事にも批判的な言動の多い女性を男性は避けてしまうもの。なぜなら、一緒にいても前向きな気持ちになれないからです。また、そういう女性と交際すると「日