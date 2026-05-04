とても優しい男性だし、気遣いもある。それなのに、どこか引っかかる。男性に対してそんな感覚を覚えたことはありませんか？不倫を目論む男性の“優しさ”には、どこか小さな違和感が混ざっているもの。その違和感は最初は気づきにくいものですが、あとから振り返ると共通した特徴として見えてくることもあります。踏み込みすぎない距離感を保つ近づいてくるのに、一定のラインは越えない。プライベートな話や生活の詳細には触れず