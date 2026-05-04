寝る直前まで、明るい部屋で過ごすのが当たり前になっていませんか？Lさん（43歳・会社員）も、食事や運動を見直しているのに、なぜか体の重さやすっきりしない感覚が続いていたといいます。そこで目を向けたのが“夜の光環境”。照明の明るさを変えただけで、睡眠の質や日中のコンディションに変化を感じるようになりました。“寝る直前まで”部屋を明るくしているのが当たり前だったLさんは、帰宅後もリビングの照明をつけたまま