「私もちゃんとやっているのに、なぜか彼女と差が広がる一方…」と感じたことはありませんか？そんな風に成長を続ける人でも、実は特別なことをしているわけではありません。でも、“日々の振り返り方と動き方”が全然違います。その日のうちに１つだけ振り返っている成長を続ける人は、１日の終わりに「１つだけ」振り返ります。「今日うまくいったこと」「次はこうすること」を短く整理して終えるのです。一方で、振り返りを全く