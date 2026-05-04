ショートヘアがアカ抜けて見えない原因として見落としやすいポイントの１つが“シルエット設計”。ショートは長さではなく、フォルムのバランスがそのまま印象に直結します。2026年春夏は、「軽さを出す」だけでなく“どこに高さ・丸み・抜けをつくるか”が鍵です。丸みが溜まりすぎると、重く見えるやわらかさを出そうとして、全体に丸みを寄せすぎていませんか？フォルムの下側に重さが集まると、動きが出にくく、横から見たとき