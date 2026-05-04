体重は減っているのに見た目が変わらない。一方で、体重はほとんど同じなのに、すっきり見える人もいます。その差を生むのが「整える軸をどこにするか」という視点です。体重を重視するメリット＆デメリット体重は数値で変化が分かるため、成果を実感しやすく、モチベーションにもつながります。目標設定もしやすく、管理しやすい点は大きなメリットです。ただし、体重は脂肪だけでなく、水分量や筋肉量の変化に影響されるもの。短