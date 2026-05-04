シンプルなコーデなのに、なぜか今っぽく見えない。そんな違和感を覚えたことはありませんか。特に、季節の変わり目に活躍する“シャツ羽織り”は、着方ひとつで印象が大きく変わります。その何気ない着こなしが“少し古い”印象につながっていることも。2026年春夏は、「きちんと着る」よりも“空気をまとう”感覚が鍵。整えすぎず、軽さを残すことが、今っぽさをつくるポイントです。▲整いすぎ・重たさ・工夫不足。この３つが重