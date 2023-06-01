【カイロ＝村上愛衣】アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）は４日、イランによるミサイルやドローン（無人機）の攻撃を受けたと発表した。国防省によると、イランからミサイル４発が発射され、そのうち３発を迎撃し、１発は海に落下した。また、東部フジャイラの地元当局によると、イランによる無人機攻撃を受けて石油関連施設で火災が発生した。インド国籍の３人が負傷し、病院に搬送されたという。ＵＡＥ外務省は４日、「民間施設を