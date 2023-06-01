NY株式4日（NY時間12:17）（日本時間01:17） ダウ平均48972.38（-526.89-1.06%） ナスダック24946.21（-168.23-0.67%） CME日経平均先物59520（大証終比：+100+0.17%） 欧州株式4日GMT16:17 英ＦＴ100休み 独DAX 23991.27（-301.11-1.24%） 仏CAC40 7976.12（-138.72-1.71%） 米国債利回り 2年債 3.987（+0.110） 10年債 4.459（+0.090） 30年債 5.030（+0.072） 期