◇ナ・リーグカブス8―4ダイヤモンドバックス（2026年5月3日シカゴ）カブスの鈴木は今季9度目のマルチ安打で5連勝＆本拠地11連勝に貢献した。3回に3試合ぶりの安打を左前へ運び、7回には左翼へ二塁打を放った。一方で5、8回に満塁機では2三振。「いろいろ考えて頑張っていきたい」と反省した。3月のWBCでチームメートだったブルージェイズ・岡本の3戦連発については「彼と村上は本塁打に特化した打者。驚かないです」