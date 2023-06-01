◇ア・リーグブルージェイズ3―4ツインズ（2026年5月3日ミネアポリス）勢いが止まらない！！ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が3日（日本時間4日）、ツインズ戦に「2番・三塁」で出場し、9回にメジャーでは初の3試合連発となる9号2ランを放った。日米通じて初の2番起用に一発回答で応え、5月は3試合で4発の量産。巨人時代の自己最多として残る23年41発を上回る年間42発ペースに乗せた。敵地ミネアポリスもどよめい