◇ナ・リーグドジャース4―1カージナルス（2026年5月3日セントルイス）ドジャースの左腕ロブレスキが6回を6安打無失点に抑え、開幕から無傷の5連勝を飾った。1試合平均奪三振が3・75個と極めて少ない中、防御率1・25でリーグトップに浮上。「無失点で戻ってこられるならどんな形でも構わない」。昨季限りで現役引退したカーショーと同じスケッチャーズ製のスパイクを愛用。「彼の近くにいて偉大であるために何が必要な