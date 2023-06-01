【キヨシスタイル！】こんな時代が来たんだね。日本の長距離砲がメジャーに行っていきなりホームランを量産。村上宗隆（ホワイトソックス）が30球団トップタイの13本を放てば、岡本和真（ブルージェイズ）は3試合連続で9本に伸ばしてる。2人には共通点がある。原点回帰。ファーストストライクからガンガン打ちにいってさ。メジャー1年目。怖いものなんてない。失敗して当たり前という開き直りを感じるんだよね。特に岡本には