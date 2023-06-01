【ベルリン共同】DPA通信は4日、ドイツ東部ライプチヒ市中心部で、車が人混みに突っ込み、少なくとも2人が死亡し、複数のけが人が出ていると報じた。車が突入した経緯などは明らかになっていない。現場周辺には教会や大学があるという。