◇ナ・リーグドジャース4―1カージナルス（2026年5月3日セントルイス）ドジャースの大谷は3打数無安打で移籍後ワーストの19打席連続無安打へ伸びた。5回1死一塁ではカットボールを打たされて二ゴロ。9回はカウント3―1から内角のボールゾーンの直球に手を出して中飛だった。7回に腰に死球を受けるなど2四死球で出塁しても、20年に記録した21打席無安打の自己ワーストが迫る。4連敗で止めたデーブ・ロバーツ監督は「