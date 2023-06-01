高松東警察署 4日午後10時ごろ、高松市東山崎町の住宅で強盗事件が発生し、男が現金を奪って逃げました。 警察によると、この住宅には80代の夫婦が暮らしていました。男はインターホンを鳴らした後、住人の男性（84）の腕をつかんで「金を出せ」などと要求し、現金4万7000円を奪って逃げたということです。男性や妻にけがはありませんでした。凶器は持っていなかったとみられています。 逃げた男は身長170cmほど、