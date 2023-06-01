5月5日は「こどもの日」。阪神で身長1メートル80を超える大柄の選手に、子供の頃の生活習慣を聞いた。身長は遺伝によるところが大きいものの、もしかしたら、サイズを伸ばすヒントになるかも！？（各選手の文末の数字は身長）【大竹】わが家には「昼寝する人は偉い」という謎の家風があり、子供の頃は2時間くらい昼寝をしていました。少年野球から帰って、お昼ご飯を食べて、寝る、みたいな（笑い）。時には親と一緒に。昼寝は