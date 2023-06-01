◇セ・リーグ阪神3―7中日（2026年5月4日バンテリンD）開幕からの中日戦の連勝は止まったが、不動の3番のバットまで止まったわけではない。阪神・森下は3回1死からの第2打席では先発・中西から強烈な左前打。これで、このカードは7戦全てで安打を記録している。他球団を含めた連続試合安打も今季自己最長タイの7試合に伸びた。一方で、ルーキーにプロ初勝利を献上する結果となった試合後は「初回に点を取られた後、立