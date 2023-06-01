5月5日は「こどもの日」。阪神で身長1メートル80を超える大柄の選手に、子供の頃の生活習慣を聞いた。身長は遺伝によるところが大きいものの、もしかしたら、サイズを伸ばすヒントになるかも！？（各選手の文末の数字は身長）【佐藤輝】西宮市立甲東小学校、甲陵中学校時代の私は、食が細い方でしたね。食べ物の好き嫌いは特になかったですが、周囲から「食べろ、食べろ」と言われていました。母親は栄養面を考えて、料理を作