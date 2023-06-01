◇セ・リーグ阪神3―7中日（2026年5月4日バンテリンD）阪神・高寺は高卒6年目で初めて中堅手として先発出場した。2戦連続で1番打者を担い3出塁。初回は中前打を放って前川の適時打で先制のホームを踏むと、4回と9回には四球を選んだ。「まあ出塁という面では、はい。一打席一打席、集中してやっていきたい」プロ初の1番で起用された前日3日の巨人戦では4打数無安打。一転、塁上を駆け巡った23歳の若虎は「凡打した打