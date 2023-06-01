◇セ・リーグ阪神3―7中日（2026年5月4日バンテリンD）阪神・大山は受難の一日だった。初回2死一、二塁の打席では死球。先発・中西が1ストライクから投じた149キロの直球が左脇腹付近を直撃した。苦悶（くもん）の表情を浮かべるも出塁。さらに直後の守備でもアクシデントに見舞われた。5番・石伊の遊ゴロを処理した小幡の送球がやや本塁方向へそれ、打者走者にタッチした際に相手の左手が右まぶたを直撃した。試合後