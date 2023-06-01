5月5日は「こどもの日」。阪神で身長1メートル80を超える大柄の選手に、子供の頃の生活習慣を聞いた。身長は遺伝によるところが大きいものの、もしかしたら、サイズを伸ばすヒントになるかも！？（各選手の文末の数字は身長）【大山】牛乳はよく飲んでいました。あと、出身地が茨城県なので名産品の納豆は日常的に食卓にありましたし、よく食べていました。他には、屋外でいろいろな遊びをしていました。野球以外のスポーツ、