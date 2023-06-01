◇セ・リーグ阪神3―7中日（2026年5月4日バンテリンD）これが4割打者の宿命だ。阪神・佐藤輝の連続試合安打は4試合でストップ。初回から2打席連続四球で歩いた。ボールゾーンを中心とした相手バッテリーの配球の前に快音は響かなかった。「（2四球は）良かったんじゃないですか。（あした）頑張ります」敵に徹底マークされた。初回2死一塁ではストレートの四球。なおも1点劣勢で迎えた3回1死二塁ではフルカウントから