5月5日は「こどもの日」。阪神で身長1メートル80を超える大柄の選手に、子供の頃の生活習慣を聞いた。身長は遺伝によるところが大きいものの、もしかしたら、サイズを伸ばすヒントになるかも！？（各選手の文末の数字は身長）【小幡】身長を伸ばすためにやったことは、牛乳と睡眠の2つに尽きます。わが家では、夜ご飯でも飲み物は牛乳が当たり前で、父が瓶の牛乳を家に常備してくれていました。飲んですぐ寝る。これが習慣でし