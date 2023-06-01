◇セ・リーグ阪神3―7中日（2026年5月4日バンテリンD）勝負で勝っても、試合に負けた阪神・前川に笑顔はなかった。「（中西は）いいピッチャー。これからたくさん当たると思う。これからも頑張りたい」。この試合でチーム唯一の得点をスコアボードに刻んだのは、背番号58のバットだった。「（プロに入ってから）初対戦で初球からいけて良かった。甘い球をしっかりスイングすることができた」2死満塁で迎えた初回だった