◇セ・リーグ阪神3―7中日（2026年5月4日バンテリンD）阪神は4日、中日戦（バンテリンドーム）に3―7で敗れ、同戦の開幕からの連勝が6で止まった。藤川球児監督（45）は、先発・門別啓人投手（21）が3点優勢の初回に早々と逆転を許す背信ぶりに業を煮やし、就任2年目で初めてマウンドで活を入れた。異例の鼓舞も逆転にはつながらず、相手先発のドラフト1位右腕・中西にプロ初勝利を献上。3カード連続で黒星発進となった。