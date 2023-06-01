5月5日は「こどもの日」。阪神で身長1メートル80を超える大柄の選手に、子供の頃の生活習慣を聞いた。身長は遺伝によるところが大きいものの、もしかしたら、サイズを伸ばすヒントになるかも！？（各選手の文末の数字は身長）【森下】体を大きくするために意識したことはないですけど、食事の量は多かったと思います。よく食べて、よく寝ることはしていました。今は白米だけではなく、バランスを考えて、おかずとフルーツもし