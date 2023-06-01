5月5日は「こどもの日」。阪神で身長1メートル80を超える大柄の選手に、子供の頃の生活習慣を聞いた。身長は遺伝によるところが大きいものの、もしかしたら、サイズを伸ばすヒントになるかも！？（各選手の文末の数字は身長）【岩崎】小学生になったくらいから牛乳をたくさん飲んでいました。1日1リットルくらいかな。給食で出される「1人1つ」だけでなく、クラスで余った分、さらには牛乳嫌いな友達からもらったりして。単純