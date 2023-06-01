アメリカ国務省はルビオ国務長官が今週、バチカンを訪問し、ローマ教皇庁の指導部と会談すると発表しました。アメリカメディアは、イラン攻撃をめぐり、トランプ政権との関係が悪化しているローマ教皇との関係改善を目指すと伝えています。アメリカ国務省は4日、ルビオ国務長官が今週6日からバチカンとイタリアを訪問すると発表しました。「ローマ教皇庁の指導部と中東情勢などでの共通の利益について協議する」としていて、AP通信