警察車両の赤色灯4日午後9時50分ごろ、山口県美祢市美東町絵堂の国道490号で、車同士の事故が発生していると近隣住民から110番があった。美祢署と消防によると、乗用車2台が衝突し、4人が救急搬送された。うち小学生の男児と20代ぐらいの男性が意識不明の重体だという。署によると、この男性が運転する車と、男児ら4人が乗る対向車線の車がぶつかったとみられる。現場は片側1車線のカーブ。搬送された残り2人のけがの程度は分