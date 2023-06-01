大谷翔平【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ドジャースの大谷翔平（31）が4日、ナ・リーグ投手部門で3、4月の月間最優秀選手（MVP）に選出された。投手としては初めてで、野手部門を含めると7度目。大谷は2023年9月の右肘手術を経て、3年ぶりに開幕ローテーションに入り、5試合に先発登板して2勝1敗、防御率0.60、34奪三振の好成績をマークした。日本勢の投手では昨年9月の山本由伸（ドジャース）以来。過去には野茂英雄、伊