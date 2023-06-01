4日午後、愛知県豊橋市のアパートで、ブラジル国籍の男が一時立てこもりました。その後、突入した警察が公務執行妨害の疑いで男を現行犯逮捕しました。警察によりますと4日午後、豊橋市多米中町のアパートの前で警察官が盗難車を発見し、近くにいた男に職務質問しようとしたところ、男がアパートの一室に逃げ込み、「入ったら刺すぞ」などと立てこもりました。近隣住人「午後3時すぎぐらいにパトカーの音がそこら中から聞こえてい