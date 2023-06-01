4日午後2時半ごろ、名古屋市中区栄3丁目の三蔵通で「木が傾いている」と、近くの駐車場の管理人から警察に通報がありました。 【写真を見る】名古屋・栄で街路樹が根元から傾いて倒れる 高さ4～5メートルの桜の木 けが人は確認されず 名古屋市内では4日風が強まる 倒れた木は高さ4～5メートルの桜の木で、午後5時に撤去が完了したということです。けが人は確認されていません。 名古屋市内では4日は風