【上海共同】中国湖南省瀏陽市で4日、花火製造会社で爆発が起こり、3人が死亡、25人が負傷した。国営通信新華社が伝えた。地元当局が救助活動を行い、原因を調べている。同市は花火の製造工場や問屋が密集しており「花火の里」と呼ばれている。インターネットに投稿された動画には、爆発音が響き、白煙が空高く上がる様子が映し出された。中国メディアによると、近くの集落では爆発で窓ガラスが割れる被害があった。
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