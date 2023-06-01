全日本大学駅伝の関東地区選考会が４日、神奈川・レモンガススタジアム平塚で行われた。１万メートルのレースで各校８人の合計タイムで上位７校に与えられる出場権を争い、東洋大が５位に入って２年ぶり３３度目の本大会出場を決めた。前年の選考会は通過ラインと１２秒差で次点の８位に終わり、連続出場が１７回でストップ。今年１月の箱根駅伝も１４位に沈み、２０年続いたシード権獲得が途切れたチームにとって、今回の選考