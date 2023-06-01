米大リーグ機構（ＭＬＢ）は３日（日本時間４日）、両リーグの月間最優秀新人を発表したが、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）は選出されなかった。日本人選手では２４年の今永昇太（カブス）以来９人目の快挙が期待されていたが、惜しくも選出とはならなかった。ヤクルトからポスティングシステムで２年総額３４００万ドル（約５４億円＝契約時のレート）で、ホワイトソックスと契約。３月にはワールド・ベースボール