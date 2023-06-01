ロシアを訪問している自民党の鈴木宗男参議院議員は4日、ロシア外務省の高官らと相次いで面会しました。ロシア側からは、国際会議にあわせて日露外相会談を実施する用意があると伝えられたということです。鈴木宗男議員は4日、ロシア外務省のルデンコ次官らと相次いで面会しました。面会後、鈴木議員は記者団の取材に応じ、「ルデンコ外務次官からは、7月にマニラでASEAN外相会議があり、そこでもし日本側が希望するならばラブロフ