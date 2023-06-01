【新華社ウルムチ5月4日】中国新疆ウイグル自治区ボルタラ・モンゴル自治州温泉県の初級中学（中学校）は、雄大な天山山脈の麓、賽里木（サイラム）湖畔に位置している。暖かな日差しの下、生徒らは広い運動場で遊び、自然豊かな環境で伸び伸びと成長している。（記者/丁磊、楊林）