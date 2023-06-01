武蔵野化学（中国）有限公司と宜春市政府が東京で開いた工業プロジェクト投資契約締結記念レセプション。（２０１１年撮影、宜春＝新華社配信）【新華社南昌5月4日】「契約締結から操業開始まで『中国のスピード』を肌で感じた。新規プロジェクトは着工した年に稼働した」。中国江西省宜春市で高品質な乳酸製品を生産する日系企業、武蔵野化学（中国）の吉永光宏・常務副総経理が取材に応じた。吉永氏は、世界的な乳酸メーカー