アイドルグループのアップアップガールズ（仮）が、結成15周年を記念したワンマンライブ『アップアップガールズ（仮）From ZERO〜 15th Anniversary thank youアプガファミリーLIVE 〜』を、結成記念日当日の5月3日に東京・原宿RUIDOで開催した。 2011年に結成され、富士山頂ライブなど数々の伝説を残してきたアプガ（仮）。現在は昨年9月から青柳佑芽、北川未奈、石川万ログインして続きを読むThe post アップアップガールズ（仮