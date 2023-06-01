愛知県豊橋市のアパートで4日、男がハサミを持って、部屋に立てこもりました。警察は公務執行妨害の疑いで、ブラジル国籍の男を現行犯逮捕しました。報告「警察官に連れられて、容疑者の男がパトカーへと乗せられます」愛知県豊橋市のアパートで、外国人の男が一時部屋に立てこもり、その後、警察に確保されました。現場となったのは、JR豊橋駅から6キロほど離れた場所にある集合住宅。4日午後3時ごろ、警察官が盗難の疑いのある車