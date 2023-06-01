大型連休にファン投票で選ばれた人気女子レーサーが勢揃いするＧII「第１１回レディースオールスター」が５日、ボートレースまるがめで開幕する。米丸乃絵（２４＝福岡）は１月の当地前回戦となるＧIIIオールレディースで優出した時と同じ５４号機と再びコンビを組む。特訓後は「悪くなさそう。乗り心地は悪くないし、足は良さそう。伸びも回り足も人よりいい感じだったし、特訓もちょっと余裕があった」とニッコリ。コンビ