ホットプレートで一度に作れる、みんなで楽しむBIGオムライス。とろとろの卵は包まずに豪快にのせるのがポイントで、見た目も華やかに仕上がります。具材を炒めてご飯を広げるだけと手順もシンプル！準備から仕上げまでスムーズで、あっという間に完成します。こどもの日のイベントやおうちごはんにもぴったりです。『ふわとろBIGオムライス』のレシピ材料（4〜5人分）鶏もも肉（小）……1枚（約200g）玉ねぎのみじん切り……1/2