4日午後、愛知県豊橋市のアパートで男が一時、ハサミを持って部屋に立てこもりました。けが人はいませんでした。 【写真を見る】男がハサミを持って立てこもり「入ったら刺すぞ」 豊橋市のアパート 警察が説得続け…ブラジル国籍の男を逮捕 けが人なし 警察によりますと、4日午後3時ごろ豊橋市多米中町で、警察官が盗難車の疑いのある車両を発見し、近くにいた男に声をかけました。男はアパートの部屋に入り