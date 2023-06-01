NY株式4日（NY時間11:11）（日本時間00:11） ダウ平均49267.99（-231.28-0.47%） ナスダック25154.22（+39.78+0.16%） CME日経平均先物59830（大証終比：+410+0.68%） 欧州株式4日GMT15:12 英ＦＴ100休み 独DAX 24146.17（-146.21-0.60%） 仏CAC40 8014.34（-100.50-1.24%） 米国債利回り 2年債 3.936（+0.058） 10年債 4.420（+0.050） 30年債 5.001（+0.043） 期待