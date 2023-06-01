陸上の全日本大学駅伝関東地区選考会（４日、神奈川・レモンガススタジアム平塚）が行われ、東洋大が３時間５８分５１秒８８の総合５位で２大会ぶりの本大会出場を決めた。レースには２０校が出場し、各校の出走者８選手が２人ずつ４組に分かれ、１万メートルのタイムレースを実施。合計タイムの上位７校が本大会の出場権を獲得する。１組目は強風の影響もありレースが乱れて総合１１位と出遅れるも、２組では今年１月の箱