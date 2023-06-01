CO2ガスガンとは、二酸化炭素（CO2）を充填した専用ボンベを動力源として使用するエアガンのこと。従来のフロンガス（HFC134aガス、HFC152aガス）を使用したガスガンとは異なり、CO2は非常に高い圧力を持つため、外気温に左右されにくく、冬場や寒冷地でも安定した作動が期待できるのが大きな特徴となっている。 一方で、その特性ゆえに取り扱いには注意が必要だ。本記事では、CO2ガスガンを安全かつ正しく使うための基本