【Amazonセール：MiniCity ドールハウスキット】 期間：5月5日0時～5月12日23時59分 Amazonにて、MiniCityのドールハウスキットが特別価格で販売されている。期間は5月12日23時59分まで。 本セールではMiniCityの木製ドールハウスキットを対象に特別価格で販売される。パーツを組み立てることでミニチュアハウスができ、ブックエンドに飾れるモデ